***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan ekli Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809393BIST