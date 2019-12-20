***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Şirketimiz üzerinde sahip oldukları sırasıyla 27.054.000 TL ve 54.000.000 TL nominal değerli pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Borsada işlem gören statüye çevrilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunmuşlardır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804655BIST