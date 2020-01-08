***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan ekli Şirketimiz Bağış Politikasının onaylanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809399BIST