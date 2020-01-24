***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı ilkesi kapsamında Şirketimiz tarafından her yıl yenilenen Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi, 15.04.2019­15.04.2020 tarihleri için 20 Milyon Avro teminat limiti ile yenilenmiş olduğunu bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814312BIST