***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 14:45
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı ilkesi kapsamında Şirketimiz tarafından her yıl yenilenen Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi, 15.04.201915.04.2020 tarihleri için 20 Milyon Avro teminat limiti ile yenilenmiş olduğunu bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814312
BIST
15:26120.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.563,59
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:265,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:266,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:26297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|YUNSA
|16,20
|122.201.072
|% 14,98
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.053.786
|% 14,80
|
|KFEIN
|14,01
|113.459.528
|% 14,74
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,99
|23.939.904
|% -10,02
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.308.532.160
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|GARAN
|11,75
|405.830.971
|% -2,57
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|235.332.912
|% -0,61
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
Seans Raporu
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUSGR, EGCYH, EGCYO, UMPAS, ORMA