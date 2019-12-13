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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2019 17:00
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BENLİ Genel Müdür - Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve TSB Başkanlığı
ERSİN ÖZOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Vakıfbank Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
SALTUK BUĞRA SÜRÜEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -
REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803420


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7272 7,7659 % 1,55  
Frank 5,8811 5,9165 % 0,43  
Riyal 1,5452 1,5530 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 5,00  
Altın Gr. 276 276 2,23  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,90 16,95 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 65,17 65,17 0,97  
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