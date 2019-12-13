***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BENLİ Genel Müdür - Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve TSB BaşkanlığıERSİN ÖZOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Vakıfbank Spor Kulübü Denetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM HAKAN MUŞTU Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -SALTUK BUĞRA SÜRÜEL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -MAHMUT EMRE BAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - -REMZİ DUMAN Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı - Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803420BIST