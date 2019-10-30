GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2019 19:02
GÜNCEL HABERLER

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
9703
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) 30 / 09 / 2019  dönemine ilişkin  finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında  gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş  Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
30.10.2019
 Serhat YANIK                                Atilla BENLİ                     Saltuk Buğra SÜRÜEL
Yönetim Kurulu Üyesi                Genel Müdür                   Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795639


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.692
Değişim :  -1,15% |  -1.146,27
Açılış :  98.921  
Önceki Kapanış :  99.838  
En Yüksek
99.666 En Düşük
98.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 2,95 50.233.119 % 19,92  
SALIX 5,50 39.243 % 16,03  
DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
IHLAS 0,58 48.535.889 % 11,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3343 7,3711 % -0,36  
Frank 5,7438 5,7784 % -0,09  
Riyal 1,5205 1,5282 % -0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 2,31  
Altın Gr. 274 274 -0,08  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 -0,07  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 -0,02  
B. Petrol 60,19 60,19 -1,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru