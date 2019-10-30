***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2019 19:02
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
9703
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30 / 09 / 2019 dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla finansal tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu beyan ederiz.
30.10.2019
Serhat YANIK Atilla BENLİ Saltuk Buğra SÜRÜEL
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795639
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0120
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0257
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05274,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 274,23
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
273,42
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3343
|7,3711
|% -0,36
|
|Frank
|5,7438
|5,7784
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5205
|1,5282
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|2,31
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|-1,40
|