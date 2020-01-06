***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 09:39
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807656
BIST
11:35112.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.571,63
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.109
11:355,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:356,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6784
En Düşük
6,6574
11:35302,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 4,78
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,50
|82.804.698
|% 11,31
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,75
|53.616.199
|% 6,74
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,20
|486.553.763
|% 1,93
|
|THYAO
|13,92
|404.165.310
|% -2,38
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|IPEKE
|9,16
|146.035.212
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,88
|137.543.398
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|110.901.303
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|105.334.332
|% 1,14
|
|PETKM
|3,71
|163.768.188
|% -2,11
|
|KRDMD
|2,65
|114.318.016
|% -1,49
|
|IHLAS
|0,83
|29.301.288
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7899
|7,8290
|% 0,03
|
|Frank
|6,1295
|6,1664
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|25,21
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,55
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|1,34
|