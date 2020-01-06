***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 09:46
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 06.01.2020
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807659
BIST
11:38111.744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -856,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:385,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:386,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:38304,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,65
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,90
|47.511.068
|% 11,24
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,59
|3.726.712
|% 8,25
|
|SNPAM
|5,74
|3.163.766
|% 7,29
|
|CRDFA
|2,46
|299.604
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|PAGYO
|6,49
|22.751.970
|% -10,24
|
|THYAO
|13,32
|821.973.671
|% -1,70
|
|ASELS
|22,26
|385.741.522
|% -0,62
|
|PETKM
|3,66
|251.738.881
|% -1,08
|
|HALKB
|6,09
|241.916.052
|% 0,83
|
|GARAN
|10,74
|194.102.814
|% 1,03
|
|ALBRK
|1,59
|164.761.661
|% -0,63
|
|PETKM
|3,66
|251.738.881
|% -1,08
|
|THYAO
|13,32
|821.973.671
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,57
|132.596.800
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,77
|36.878.455
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8302
|7,8694
|% 0,23
|
|Frank
|6,1230
|6,1598
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5873
|1,5953
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,41
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,51
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|69,03
|69,03
|0,76
|