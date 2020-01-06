***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2020 09:50
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807660
BIST
11:34112.159
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.524,67
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.158
11:345,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:346,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6776
En Düşük
6,6574
11:34302,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 4,89
|Açılış
|: 302,46
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,25
|83.386.624
|% 11,01
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|TIRE
|4,74
|56.293.083
|% 6,52
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|PKENT
|112,00
|35.636
|% -11,60
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|VKING
|2,18
|1.713.204
|% -7,63
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|ASELS
|22,16
|490.541.129
|% 1,74
|
|THYAO
|13,90
|418.128.944
|% -2,52
|
|PETKM
|3,70
|170.109.744
|% -2,37
|
|IPEKE
|9,16
|152.250.779
|% 3,04
|
|KOZAA
|10,85
|144.044.312
|% 2,65
|
|ALBRK
|1,55
|116.650.395
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,77
|108.418.395
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,63
|124.786.148
|% -2,23
|
|PETKM
|3,70
|170.109.744
|% -2,37
|
|IHLAS
|0,82
|29.555.696
|% -4,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,03
|
|Frank
|6,1287
|6,1656
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|26,20
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,63
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,43
|