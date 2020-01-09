***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.01.2020 09:45
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809969
BIST
10:40115.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.589,64
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:405,9088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:406,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:40294,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,68
|Açılış
|: 294,21
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,64
|13.205.545
|% 9,97
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,03
|390.894.960
|% 3,93
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|HALKB
|6,24
|146.243.478
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.141.769
|% 2,16
|
|ASELS
|22,68
|109.791.281
|% 1,89
|
|ISGYO
|1,85
|179.988.406
|% 5,71
|
|ALBRK
|1,63
|87.776.465
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,42
|68.702.939
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.402.882
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,71
|98.006.168
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7354
|7,7742
|% 0,11
|
|Frank
|6,0533
|6,0898
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5732
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,33
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,05
|