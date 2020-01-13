***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2020 09:27
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811985
BIST
13:53120.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.703,28
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:535,8589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:536,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:53292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.530.589
|% 19,20
|
|AYEN
|4,28
|85.133.957
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,73
|95.258.047
|% 17,25
|
|RYGYO
|6,07
|71.046.384
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.455
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|BRYAT
|77,85
|5.972.008
|% -2,32
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.233.812.605
|% 1,87
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|HALKB
|6,67
|456.515.270
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|312.973.993
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|745.250.618
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,94
|364.776.935
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,73
|196.089.290
|% 1,76
|
|IEYHO
|0,71
|61.663.145
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9980
|6,0341
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5568
|1,5647
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,08
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,04
|