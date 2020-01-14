***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2020 09:30
***GUSGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GUSGR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812224
BIST
12:43120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 506,71
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:435,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:436,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:43292,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|6,23
|274.819.924
|% 15,80
|
|TLMAN
|12,75
|32.296.459
|% 15,38
|
|VAKKO
|5,48
|28.955.235
|% 13,93
|
|CRFSA
|5,99
|69.943.799
|% 12,38
|
|NATEN
|14,84
|75.509.680
|% 11,75
|
|GLBMD
|2,22
|494.627
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,41
|3.825.766
|% -4,73
|
|THYAO
|14,86
|1.159.786.464
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|508.761.438
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|484.875.002
|% -0,49
|
|TKNSA
|6,23
|274.819.924
|% 15,80
|
|HALKB
|6,65
|235.668.055
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,01
|508.761.438
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|219.941.646
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|484.875.002
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.159.786.464
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,72
|113.456.013
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 0,21
|
|Frank
|6,0461
|6,0825
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5640
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,41
|
|Yarım
|931
|955
|-3,59
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,04
|