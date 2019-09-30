***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.09.2019 17:41
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/11/2018
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Gedik Yatırım Holding A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGKYHA1913
Nominal Değer (TL)
36.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/09/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/10/2019
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
16/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789270
BIST
11:08104.706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -327,03
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:085,6858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0379
|Açılış
|: 5,6380
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|Önceki Kapanış
|: 5,6690
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5,6868
En Düşük
5,6420
11:086,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
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6,1954
En Düşük
6,1495
11:08266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 266,77
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|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73