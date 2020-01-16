***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2020 11:57
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813146
BIST
14:27122.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.282,72
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:275,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0156
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8580
14:276,5431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5409
14:27293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.095.583
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,18
|87.071.900
|% 14,39
|
|ALKIM
|46,10
|53.384.274
|% 12,27
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|685.175
|% -6,67
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|AKBNK
|8,87
|475.355.070
|% 0,91
|
|PGSUS
|77,25
|461.027.679
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|EKGYO
|1,69
|391.690.315
|% 3,05
|
|GUSGR
|2,57
|552.877.204
|% -3,02
|
|ALBRK
|1,77
|214.684.865
|% 1,14
|
|THYAO
|15,09
|1.761.871.415
|% 2,65
|
|KRDMD
|3,09
|346.645.045
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6412
|7,6795
|% 0,09
|
|Frank
|6,0750
|6,1116
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5600
|1,5678
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,67
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|1.946
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-2,39
|
|Yarım
|934
|958
|-1,16
|
|Çeyrek
|469
|479
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,24
|
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