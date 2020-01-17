***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2020 12:26
***GYHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813338
BIST
14:36121.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 255,39
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:365,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:366,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:36293,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,04
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|16.858.349
|% 18,79
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|DERIM
|9,03
|17.582.538
|% 13,87
|
|QNBFB
|66,95
|125.498.512
|% 13,86
|
|BNTAS
|3,77
|283.876.381
|% 13,21
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,04
|1.331.057.676
|% -0,07
|
|KRDMD
|3,00
|498.698.431
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,60
|395.118.747
|% -2,65
|
|PETKM
|4,02
|394.023.433
|% 0,25
|
|BNTAS
|3,77
|283.876.381
|% 13,21
|
|KRDMD
|3,00
|498.698.431
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,64
|221.411.579
|% -0,61
|
|ISGYO
|1,85
|217.570.456
|% 3,93
|
|PETKM
|4,02
|394.023.433
|% 0,25
|
|THYAO
|15,04
|1.331.057.676
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6270
|7,6652
|% -0,10
|
|Frank
|6,0444
|6,0808
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5595
|1,5674
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|2,45
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|8,93
|
|Yarım
|936
|960
|4,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|0,46
|