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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.01.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/01/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
388.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescili ile birlikte tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
384.376
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00
Toplam Tutar
384.376,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim kurulu üyeleri 07.01.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
1-) Sermaye artırımına teşebbüs edilen GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. unvanlı şirketin sermaye artırım konusunu teşkil eden 384.376,00 TL. ederindeki tutarın tamamına iştirak edilmesine,
2-) İştirak edilecek 384.376,00 TL.'nın tamamını teşkil eden 384.376,00 -TL.'nın yukarda belirtilen sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808573


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DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
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Riyal 1,5871 1,5951 % -0,01  
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Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,34 18,39 0,22  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,04  
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