***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 58.458.413 55.951.425 32.154.353 23.776.949Satışların Maliyeti12 -7.540.411 -32.896.323 -1.251.794 -4.518.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.918.002 23.055.102 30.902.559 19.258.662BRÜT KAR (ZARAR)50.918.002 23.055.102 30.902.559 19.258.662Genel Yönetim Giderleri13 -461.158 -475.529 -201.146 -90.114Pazarlama Giderleri13 -21.204 -8.972 -12.225 668Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 33.667 2.836 25.132 1.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.469.307 22.573.437 30.714.320 19.170.817Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.469.307 22.573.437 30.714.320 19.170.817Finansman Gelirleri17 0 3.274 0 0Finansman Giderleri17 -5.335.471 -1.919.702 -2.108.438 -1.082.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.133.836 20.657.009 28.605.882 18.088.729Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.311 160 -3.846 -1.198Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -3.311 160 -3.846 -1.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531DÖNEM KARI (ZARARI)45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.728.135 37.954.044Dönem Karı (Zararı)45.130.525 20.657.169Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20 45.130.525 20.657.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.178.706 4.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 143 1.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 16Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 0 16Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.410 3.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -15.410Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 3.059Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.166.750 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -43.166.750 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.311 -223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.679.954 17.292.755Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23 103.260 -3.084.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.759.215 375.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -1.759.215 375.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)29 -8.046 -6.596Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.621 12.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.621 11.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 909 -2.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.020.348 20.021.014İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -10.000.000 20.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -20.348 21.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.135 -22.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.8 -1.284 -22.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.8 -8.851 -224Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.728.135 37.954.044YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.123.895 -55.404.420İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 -4.123.895 -55.404.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.780.370 14.819.437Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.780.370 14.819.437İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri14.780.370 14.819.437YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.340 -2.630.939NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.340 -2.630.939DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23,27 7.247 2.630.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ935.587 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23.28 935.587 7.247Finansal Yatırımlar0 103.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 103.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 0 103.260Diğer Alacaklar1.777.199 17.984İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.777.199 17.984Peşin Ödenmiş Giderler8.046 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 8.046 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 50.236 48.952ARA TOPLAM2.771.068 177.443TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.771.068 177.443DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar165.725.515 118.455.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar165.725.515 118.455.769Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 165.725.515 118.455.769Maddi Duran Varlıklar0 56Tesis, Makine ve Cihazlar6 0 56Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 87Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 0 87Ertelenmiş Vergi Varlığı19 202 1.882TOPLAM DURAN VARLIKLAR165.725.717 118.457.794TOPLAM VARLIKLAR168.496.785 118.635.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar40.193.901 25.413.531İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar40.193.901 25.413.531İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 40.193.901 25.413.531Ticari Borçlar30.627 17.006İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 30.627 17.006Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.614 4.705Diğer Borçlar10.003.286 10.023.634İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 10.000.000 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.286 23.634Kısa Vadeli Karşılıklar0 11.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9,18 0 2.599Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 0 8.851ARA TOPLAM50.233.428 35.470.326TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.233.428 35.470.326UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 10.000.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,23 0 10.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar916 6.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 916 6.172Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 0 31TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER916 10.006.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.234.344 45.476.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.262.441 73.158.708Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.990 -97Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.990 -97Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -5.990 -97Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.479.612 840.707Yasal Yedekler11 2.479.612 840.707Diğer Yedekler11 920.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.716.932 9.348.899Net Dönem Karı veya Zararı19 45.130.525 32.022.837TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.262.441 73.158.708TOPLAM KAYNAKLAR168.496.785 118.635.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 320 632.033 920.255 6.623.958 2.933.615 41.136.288 41.136.288Transferler11 208.674 2.724.941 -2.933.615 0 0Dönem Karı (Zararı)18 -224 20.657.169 20.656.945 20.656.945Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 26.107 96 840.707 920.255 9.348.899 20.657.169 61.793.233 61.793.233Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 96 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Transferler11 1.638.905 30.383.932 -32.022.837 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -5.893 45.130.525 45.124.632 45.124.632Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.000 -15.899 20.899 20.899Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 -5.990 -5.990 2.479.612 920.255 39.716.932 45.130.525 118.262.441 118.262.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)45.130.525 20.657.169 28.602.036 18.087.531DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.893 -224 -6.060 -138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -7.555 -287 -7.769 -177Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.662 63 1.709 39Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.662 63 1.709 39Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.893 -224 -6.060 -138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.124.632 20.656.945 28.595.976 18.087.393Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.124.632 20.656.945 28.595.976 18.087.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794423BIST