***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.01.2020 18:47
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak olan bedelsiz sermaye artırım sürecinde, 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yayınlanma tarihinin yaklaşması ve özsermaye rakamlarımızın değişecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırımının öngörülen sürede tamamlanmayacağının anlaşılması üzerine ilgili sürecin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814195
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,07
|Açılış
|: 298,80
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7634
|7,8023
|% 0,13
|
|Frank
|6,1026
|6,1393
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,27
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
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