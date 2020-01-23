***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak olan bedelsiz sermaye artırım sürecinde, 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yayınlanma tarihinin yaklaşması ve özsermaye rakamlarımızın değişecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırımının öngörülen sürede tamamlanmayacağının anlaşılması üzerine ilgili sürecin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814195BIST