***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuzun, 30.10.2019 tarih ve 484 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Murat Tanrıöver‘ in görevinden ayrılması nedeniyle, Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Onur Topaç‘ ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795554BIST