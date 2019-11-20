***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 19:03
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
30.07.2019 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Karadağ'da Aracı Kurum lisansı almak üzerine başvuru yapılacağı belirtilmişti. Şirketimiz iştiraklerinden "GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım Anonim Şirketi", yatırım kararları çerçevesinde, paylarının tamamına sahip olacağı ve Karadağ Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak Karadağ Cumhuriyeti'nde 125.000,00 Euro sermayeli ve sermaye piyasasında aracı kurum olarak faaliyette bulunmak üzere bir şirket kurulması için gerekli izinlerin alınması için Karadağ Cumhuriyeti'nin ilgili resmi makamlarına başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.
Gedik Yatırım Holding olarak yapacağımız yatırımlar ile yurtdışında ülkemizin bayrağını çeyrek asrı aşkın zamandır edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799853
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
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En Düşük
106.654
18:055,7108
En Yüksek
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|: 5,7100
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 269,70
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271,59
En Düşük
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|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3555
|7,3924
|% 0,16
|
|Frank
|5,7410
|5,7756
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5172
|1,5249
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|2,21
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
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|B. Petrol
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|62,31
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