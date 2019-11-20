***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.07.2019 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Karadağ'da Aracı Kurum lisansı almak üzerine başvuru yapılacağı belirtilmişti. Şirketimiz iştiraklerinden "GYHOL Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım Anonim Şirketi", yatırım kararları çerçevesinde, paylarının tamamına sahip olacağı ve Karadağ Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak Karadağ Cumhuriyeti'nde 125.000,00 Euro sermayeli ve sermaye piyasasında aracı kurum olarak faaliyette bulunmak üzere bir şirket kurulması için gerekli izinlerin alınması için Karadağ Cumhuriyeti'nin ilgili resmi makamlarına başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.Gedik Yatırım Holding olarak yapacağımız yatırımlar ile yurtdışında ülkemizin bayrağını çeyrek asrı aşkın zamandır edindiğimiz tecrübe ile en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799853BIST