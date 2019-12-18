***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 18:56
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ersin Refik Pamuksüzer 18.12.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden iş yoğunluğu ve seyahatleri nedeniyle istifa etmiştir. Sayın Pamuksüzer' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804237
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|% -10,00
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|
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|
|TUPRS
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|328.182.248
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|IEYHO
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|
|EKGYO
|1,46
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|% -3,31
|
|ODAS
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|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7326
|7,7713
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|% 0,70
|
|Riyal
|1,5761
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|% 0,71
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,88
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
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|66,33
|0,23
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