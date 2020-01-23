***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketimizin 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden yürütülen, 100.000.000 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak sureti ile ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 TL (yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına ilişkin olarak, 1. 31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak olan bedelsiz sermaye artırım sürecinde, 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yayınlanma tarihinin yaklaşması ve özsermaye rakamlarımızın değişecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırımının öngörülen sürede tamamlanmayacağının anlaşılması üzerine ilgili sürecin iptal edilmesine, 2. 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri alınmasına, 3. Gerekli işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814196BIST