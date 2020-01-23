***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2020 18:47
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Şirketimizin 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden yürütülen, 100.000.000 (yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (otuzmilyon) TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak sureti ile ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 TL (yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına ilişkin olarak, 1. 31.12.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak olan bedelsiz sermaye artırım sürecinde, 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yayınlanma tarihinin yaklaşması ve özsermaye rakamlarımızın değişecek olması sebebiyle bedelsiz sermaye artırımının öngörülen sürede tamamlanmayacağının anlaşılması üzerine ilgili sürecin iptal edilmesine, 2. 19.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri alınmasına, 3. Gerekli işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket Yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı sürecinin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814196
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 62,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 63,2100
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:053,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,40
|
|Önceki Kapanış
|: 3,40
|
3,42
En Düşük
3,36
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8038
|% 0,15
|
|Frank
|6,1037
|6,1404
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|4,90
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-1,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58ANELE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 300 adet işlem
-
17:56GARFA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 323 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 122, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 10, 863.00 milyon TL de
-
17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
-
17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem