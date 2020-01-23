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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2020 18:48
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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan, GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.' ye 1.500.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814198


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7648 7,8038 % 0,15  
Frank 6,1037 6,1404 % 0,20  
Riyal 1,5794 1,5873 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.564 4,90  
Altın Gr. 299 299 2,24  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
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