***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000B Grubu, GYHOL, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 20.000.000,000 66,73340Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 30.000.000 20.000.000,000 66,66666İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 20.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019Ek AçıklamalarŞirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 100.000.000 (Yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (Ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına karar verilmişti. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797740BIST