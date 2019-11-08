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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2019 18:42
GÜNCEL HABERLER

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000
B Grubu, GYHOL, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 20.000.000,000 66,73340

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 30.000.000 20.000.000,000 66,66666

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 20.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019
SPK Başvuru Tarihi 08.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 100.000.000 (Yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (Ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına karar verilmişti. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797740


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Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,83 16,85 -0,27  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,04  
B. Petrol 62,44 62,44 0,15  
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