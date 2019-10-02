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***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2019 19:08
GÜNCEL HABERLER

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul (216) 377 77 90 (216) 377 11 36




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789713


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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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