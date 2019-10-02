***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2019 19:08
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul (216) 377 77 90 (216) 377 11 36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789713
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26