***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
02.10.2019 19:08
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Cumhuriyet Mh. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Kat: 3 Yakacık Kartal / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul
Değişiklik Tarihi
26/09/2019
Açıklamalar
Şirket Merkez adresimiz, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe / İstanbul olarak 02.10.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789712
BIST
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En Yüksek
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104.446
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En Yüksek
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En Düşük
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6,2644
En Düşük
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18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
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|Açılış
|: 275,05
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|Önceki Kapanış
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276,53
En Düşük
271,26