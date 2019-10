***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziCumhuriyet Mh. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Kat: 3 Yakacık Kartal / İSTANBULYeni Şirket MerkeziOfis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbulDeğişiklik Tarihi26/09/2019AçıklamalarŞirket Merkez adresimiz, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe / İstanbul olarak 02.10.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789712BIST