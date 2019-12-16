***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.12.2019 18:50
***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2019 tarihli toplantısında,
Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde Yönetmen olarak görev yapmak üzere Sayın Ezgi Sertoğlu Öğüt 16.12.2019 tarihinde göreve başlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803767
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|MARTI
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|MRGYO
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|
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|% -3,31
|
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|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
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|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|7,7480
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-0,45
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
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|16,96
|17,01
|-0,02
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|3,23
|0,01
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|B. Petrol
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|66,28
|0,18
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