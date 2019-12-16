***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2019 tarihli toplantısında,Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde Yönetmen olarak görev yapmak üzere Sayın Ezgi Sertoğlu Öğüt 16.12.2019 tarihinde göreve başlamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803767BIST