***GYHOL* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2019 18:26
***GYHOL******HUBVC*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.09.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,10-4,19 fiyat aralığından 50.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 30.09.2019 tarihi itibariyle % 17,21 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/09/2019 0 50.000 50.000 3.492.320,65 3.442.320,65 % 17,46 % 17,46 % 17,21 % 17,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789286
BIST
11:07104.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -331,33
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:075,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0365
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6868
En Düşük
5,6420
11:076,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:07266,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,65
|Açılış
|: 266,77
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73