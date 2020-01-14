HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6250
|7,6633
|% 0,37
|Frank
|6,0478
|6,0842
|% 0,54
|Riyal
|1,5632
|1,5710
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,56
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,34
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,19
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,47
Seans Raporu
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
- 17:58 GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem