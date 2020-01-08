HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,031717Bağımsız Denetim Ücreti2.099,92 % 0,075619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri400,23 % 0,014412Fon Yönetim Ücreti23.613,11 % 0,850315Hisse Senedi Komisyonu636,43 % 0,022918Tahvil Bono Komisyonu29,3 % 0,001055Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.626,16 % 0,2026TOPLAM GİDERLER33.285,93 % 1,198636DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.776.985,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809697BIST