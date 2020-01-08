HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,034557Bağımsız Denetim Ücreti2.092 % 0,082078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri354,74 % 0,013918Fon Yönetim Ücreti21.686,67 % 0,850856Hisse Senedi Komisyonu715,62 % 0,028077Tahvil Bono Komisyonu3,51 % 0,000138Gecelik Ters Repo Komisyonu113,36 % 0,004448Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu660,49 % 0,025914Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.821,35 % 0,228395TOPLAM GİDERLER32.328,52 % 1,268378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.548.807,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809698BIST