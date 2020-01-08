HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,036776Bağımsız Denetim Ücreti2.073,54 % 0,086579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320,86 % 0,013397Fon Yönetim Ücreti20.381,43 % 0,851011Hisse Senedi Komisyonu482,65 % 0,020153Tahvil Bono Komisyonu11,75 % 0,000491Gecelik Ters Repo Komisyonu127,22 % 0,005312Vadeli Ters Repo Komisyonu1,39 % 0,000058Borsa Para Piyasası Komisyonu953,61 % 0,039817Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.912,51 % 0,246872TOPLAM GİDERLER31.145,74 % 1,300466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.394.967,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809699BIST