HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,052388Bağımsız Denetim Ücreti2.076,16 % 0,123487Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245,62 % 0,014609Fon Yönetim Ücreti14.311,06 % 0,851202Hisse Senedi Komisyonu220,23 % 0,013099Tahvil Bono Komisyonu7,13 % 0,000424Gecelik Ters Repo Komisyonu121,74 % 0,007241Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu730,45 % 0,043446Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.723,96 % 0,340453TOPLAM GİDERLER24.317,13 % 1,446349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.681.276,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809700BIST