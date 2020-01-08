HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,060077Bağımsız Denetim Ücreti2.027,32 % 0,138282Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri342,06 % 0,023332Fon Yönetim Ücreti12.472,75 % 0,850758Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu78,45 % 0,005351Gecelik Ters Repo Komisyonu139,39 % 0,009508Vadeli Ters Repo Komisyonu0,37 % 0,000025Borsa Para Piyasası Komisyonu229,73 % 0,01567Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.648,18 % 0,385259TOPLAM GİDERLER21.819,03 % 1,488262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.466.074,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809701BIST