HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000132Bağımsız Denetim Ücreti23.028,46 % 0,003443Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.870,26 % 0,016873Fon Yönetim Ücreti5.688.562,95 % 0,850387Hisse Senedi Komisyonu17.163,54 % 0,002566Tahvil Bono Komisyonu4.431,05 % 0,000662Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.143,44 % 0,013775TOPLAM GİDERLER5.939.080,48 % 0,887837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ668.938.151,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809702BIST