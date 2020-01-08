HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000464Bağımsız Denetim Ücreti9.922,68 % 0,005224Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.839,86 % 0,009392Fon Yönetim Ücreti1.615.365,16 % 0,850387Hisse Senedi Komisyonu10.105,95 % 0,00532Tahvil Bono Komisyonu4.148,66 % 0,002184Gecelik Ters Repo Komisyonu4.771,71 % 0,002512Vadeli Ters Repo Komisyonu59,79 % 0,000031Borsa Para Piyasası Komisyonu6,01 % 0,000003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.747,26 % 0,01566TOPLAM GİDERLER1.692.847,86 % 0,891176DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.956.521,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809703BIST