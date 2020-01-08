HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,001901Bağımsız Denetim Ücreti4.097,6 % 0,008844Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.265,92 % 0,024315Fon Yönetim Ücreti1.041.228,28 % 2,247247Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu975,29 % 0,002105Gecelik Ters Repo Komisyonu9.018,89 % 0,019465Vadeli Ters Repo Komisyonu7,35 % 0,000016Borsa Para Piyasası Komisyonu5.057,8 % 0,010916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.185,06 % 0,039248TOPLAM GİDERLER1.090.716,97 % 2,354056DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.333.508,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809704BIST