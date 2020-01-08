HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,001574Bağımsız Denetim Ücreti3.272,21 % 0,005849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.333,64 % 0,004171Fon Yönetim Ücreti475.744,55 % 0,850359Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu986,81 % 0,001764Gecelik Ters Repo Komisyonu9.901,33 % 0,017698Vadeli Ters Repo Komisyonu170,1 % 0,000304Borsa Para Piyasası Komisyonu3.862,25 % 0,006903Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.402,85 % 0,036469TOPLAM GİDERLER517.554,52 % 0,925091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.946.338,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809706BIST