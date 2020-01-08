HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,92 % 0,000084Bağımsız Denetim Ücreti43.894,36 % 0,004167Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.976,21 % 0,011295Fon Yönetim Ücreti20.017.543,03 % 1,900364Hisse Senedi Komisyonu63.511,94 % 0,00603Tahvil Bono Komisyonu26.632,44 % 0,002528Gecelik Ters Repo Komisyonu12.521,33 % 0,001189Vadeli Ters Repo Komisyonu5,6 % 0,000001Borsa Para Piyasası Komisyonu1.218,78 % 0,000116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler148.131,03 % 0,014063TOPLAM GİDERLER20.433.315,64 % 1,939835DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.053.353.105,22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809709BIST