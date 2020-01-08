HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,001013Bağımsız Denetim Ücreti5.757,47 % 0,006619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.857,17 % 0,018231Fon Yönetim Ücreti1.653.573,7 % 1,901139Hisse Senedi Komisyonu10.203,07 % 0,011731Tahvil Bono Komisyonu1.363,21 % 0,001567Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.934,14 % 0,025218TOPLAM GİDERLER1.709.569,54 % 1,965519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.978.031,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809710BIST