HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,017179Bağımsız Denetim Ücreti1.715,4 % 0,033457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri833,43 % 0,016255Fon Yönetim Ücreti115.122,18 % 2,245363Hisse Senedi Komisyonu2.976,76 % 0,058059Tahvil Bono Komisyonu31,18 % 0,000608Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.202,82 % 0,120981TOPLAM GİDERLER127.762,55 % 2,491903DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.127.108,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809711BIST