HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000119Bağımsız Denetim Ücreti27.884,3 % 0,003765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.068,45 % 0,011216Fon Yönetim Ücreti2.674.837,71 % 0,361169Hisse Senedi Komisyonu50.349,07 % 0,006798Tahvil Bono Komisyonu8.833,98 % 0,001193Gecelik Ters Repo Komisyonu44.420,01 % 0,005998Vadeli Ters Repo Komisyonu2.800,35 % 0,000378Borsa Para Piyasası Komisyonu556,74 % 0,000075Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.759,65 % 0,002398TOPLAM GİDERLER2.911.391,04 % 0,39311DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ740.604.636,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809712BIST