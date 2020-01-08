HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000079Bağımsız Denetim Ücreti42.121,74 % 0,003801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri181.715 % 0,016396Fon Yönetim Ücreti11.860.219,17 % 1,070124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.599,57 % 0,001768Gecelik Ters Repo Komisyonu1.610.313,46 % 0,145295Vadeli Ters Repo Komisyonu100.944,92 % 0,009108Borsa Para Piyasası Komisyonu15.767,76 % 0,001423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler202.176,14 % 0,018242TOPLAM GİDERLER14.033.738,54 % 1,266236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.108.303.180,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809713BIST