HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,006483Bağımsız Denetim Ücreti1.816,28 % 0,013369Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.203,29 % 0,016217Fon Yönetim Ücreti305.338,97 % 2,247434Hisse Senedi Komisyonu8.064,01 % 0,059355Tahvil Bono Komisyonu339,94 % 0,002502Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.255,8 % 0,053406TOPLAM GİDERLER325.899,07 % 2,398766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.586.116,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809714BIST