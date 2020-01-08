HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000946Bağımsız Denetim Ücreti4.481,76 % 0,004815Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.963,38 % 0,010704Fon Yönetim Ücreti2.089.197,67 % 2,24451Hisse Senedi Komisyonu76.144,8 % 0,081805Tahvil Bono Komisyonu67,14 % 0,000072Gecelik Ters Repo Komisyonu6.933 % 0,007448Vadeli Ters Repo Komisyonu66,15 % 0,000071Borsa Para Piyasası Komisyonu1.594,81 % 0,001713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu520,56 % 0,000559Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.196,26 % 0,027069TOPLAM GİDERLER2.215.046,31 % 2,379715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.080.333,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809715BIST