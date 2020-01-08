HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,00015Bağımsız Denetim Ücreti25.119,64 % 0,004284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.962,15 % 0,010568Fon Yönetim Ücreti13.174.656,32 % 2,247056Hisse Senedi Komisyonu144.745,71 % 0,024688Tahvil Bono Komisyonu7.095,06 % 0,00121Gecelik Ters Repo Komisyonu94.477,29 % 0,016114Vadeli Ters Repo Komisyonu882 % 0,00015Borsa Para Piyasası Komisyonu15.677,84 % 0,002674Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu85.779,28 % 0,01463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.585,73 % 0,01545TOPLAM GİDERLER13.701.861,8 % 2,336976DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ586.307.396,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809716BIST