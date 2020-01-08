HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri880,78 % 0,000192Bağımsız Denetim Ücreti16.518,34 % 0,003609Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.256,18 % 0,013819Fon Yönetim Ücreti8.608.834,91 % 1,880749Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.063,89 % 0,005257Gecelik Ters Repo Komisyonu70.753,76 % 0,015457Vadeli Ters Repo Komisyonu735 % 0,000161Borsa Para Piyasası Komisyonu1.319,38 % 0,000288Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.615,02 % 0,016956TOPLAM GİDERLER8.863.977,26 % 1,93649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ457.734.327,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809717BIST