HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2019 16:48
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789236
BIST
11:10104.685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -347,80
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:105,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0445
|Açılış
|: 5,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6924
En Düşük
5,6420
11:106,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2012
En Düşük
6,1495
11:10266,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,43
|Açılış
|: 266,83
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73