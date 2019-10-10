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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.10.2019 14:58
GÜNCEL HABERLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisine göre Fon portföyünün en az %80'inin yurtiçi ortaklık paylarında değerlendirilmesi zorunludur. Bu nedenle yüksek risk taşıyan bir fon olmakla birlikte, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlamakta olup, Fon tarafından uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapılarak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri elde edilmesi hedeflenir.
Fon, portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Ortaklık payı seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel bazda ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli ortaklık payı değişimleri yapılır. Ortaklık payı seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında ortaklık paylarının BIST'deki derinliği de göz önünde bulundurulur.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792109


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