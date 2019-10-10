HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla birikimlere gecelik repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması hedeflenmektedir. Planlardaki faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak yatırımcılara istikrarlı getiri sağlanması hedeflenir.Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Portföyün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur, portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fona 184 günden uzun vadeli para ve sermaye piyasası aracı alınamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yatırım araçlarından likiditesi yüksek olanlar tercih edilir.Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792110BIST